Óráról órára emelkedik a Duna vízszintje, és erről a saját szemünkkel is meggyőződhettünk kedden délután Dombori határában. Takács Péter, az E.R.Ö.V. Zrt. vezérigazgatója elmondta, itt 9 víztermelő kút biztosítja a megyeszékhely vízellátását. A kutakat 2015-ben adták át új vízhálózat kiépítésével. A dunai árvíz valaha mért legmagasabb árvízszintje fölé másfél méterrel építették meg a kutakat, amelyeket vízzáró vasbeton vesz körbe. Nincs veszélyben Szekszárd vízellátása.

Takács Péter (balról) és Berlinger Attila a Dombori határában lévő kutaknál tartott sajtótájékoztatót Fotó: Denes Martonfai

Nincs veszélyben Szekszárd vízellátása, az árvíz ellenére sem

A jelenlegi számítások szerint 8 méter 60 centire várják a tetőzést, ami alapvetően a kutak töltésének a feléig ér majd, tehát nem veszélyezteti a város ivóvízellátását. Az E.R.Ö.V. munkatársai minden nap ellenőrzik a vízállást, ha kell – számításaik szerint – e hét vége felé csónakkal is bemennek a kutakhoz. Az áramfejlesztőket is úgy építették ki, hogy ha magasabb lenne a víz, akkor is tudják a kutakat működtetni. A tisztavíz medencéket is folyamatosan töltik, egy napig akkor is ellátná ez a várost, ha sokkal nagyobb lenne a baj. De erről szó sincs, erősítette meg Berlinger Attila polgármester.