Egyedi felvételek

A csillagász észlelései során nemcsak fényképeket készített, hanem egy videót is, amelyben élő felvételeket és képeket ötvözött. A videóban két másik kráter is megfigyelhető, miközben a légkör rétegeinek hullámzása is jól látható. Ez a folyamatos mozgás a Földet körülvevő légkör összetett dinamikáját szemlélteti, ami egyszerre nyújt védelmet és biztonságot.

A Hold ekkor több mint háromszázötvenkilencezer kilométerre volt a Földtől, és több mint kilencvennégy százalékban világította meg a Nap.