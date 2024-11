A Tolnai Népújság lapjain és itt a Teol.hu-n is időről időre közre adtuk előrejelzéseit, ám 2022-ben szomorú hírt kellett közölnünk: a magánmeteorológus 85 éves korában elhunyt, hamvaitól a Sóstói-tó szigetén búcsúztak. Azonban egy igen különös dologra figyelt fel a Ripost: kiderült, hogy ha rákeresünk a neten, még mindig találkozunk a Dávid-naptár névvel elkészített időjárás-előrejelzésekkel.

Már két éve, hogy nem készül Dávid naptár, legalábbis amit Dávid Mihály készített közel ötven éven át. Így év vége felé mindig megkérdeztük tőle, lesz-e hó karácsonyra?

Forrás: Forrás: Tolnai Népújság/archív

Ez a Dávid naptár nem azonos a Dávid Mihály által készítettel

Elsőre becsapós lehet a név, és aki nem tudja, hogy Dávid Mihály már elhunyt, az könnyen azt hiheti, hogy még mindig a mérnök pontosságú előrejelzéseit olvassa. Ez azonban tévedés. Ugyanis létrejött egy új Dávid-naptár, amely már nem Dávid Mihály nevéhez fűződik. A honlapon havi leosztásban találjuk az előrejelzéseket, azon belül is heti bontásban. Az erre a névre keresztelt weboldalt Dávid Katalin készíti, aki, mint az az impresszumból kiderül, csupán névrokona a nagy múltú időjósnak.

Üdvözlöm! Dávid Katalin vagyok, a meteorológiát kezdő szakértői szinten művelem. Nem vagyok meteorológus, sem mérnök, mint a nagy tekintélynek örvendő névrokonom, Dávid Mihály.

– írja bemutatkozásában a naptár készítője, ezek az információk azonban csak akkor derülnek ki, ha a naptárt megnyitva rámegyünk a „Rólunk" fülre. Egészen addig azt hiheti egy átlag olvasó, hogy a híres Dávid-naptárral találta szembe magát. A honlapon havi leosztásban találjuk az előrejelzéseket, azon belül is heti bontásban. Hogy Dávid Katalin, az új Dávid-naptár írója, milyen módszer alapján dolgozik és miből vonja le a következtetéseket, azt egyelőre nem tudni. Magára ugyanis „meteorológiát kezdő szakértőként" hivatkozik.

Bár a régi, eredeti Dávid-naptár sokak szerint megbízható volt, és előrejelzései valóban gyakran bejöttek, nem biztos, hogy az új Dávid-naptár hasonló pontossággal dolgozik. Éppen ezért nem árt, ha biztos forrásból is tájékozódunk, hívta fel a figyelmet a szon.hu.

A lánya házi feladata miatt kezdett el időjárás előrejelzéssel foglalkozni

Dávid Mihály egyébként sokáig nem foglalkozott többet az időjárással, mint amennyire a munkáját befolyásolta. Vízépítő mérnökként főleg az volt a fontos számára, hogy mikor akadályozza az építőmunkát csapadék vagy nagy hideg. Aztán 1972-ben olyan házi feladatot kapott a lánya környezetismeretből, amin elkezdte törni a fejét. Olyannyira, hogy újabb és újabb összefüggéseket is keresni kezdett és a népi meteorológiai megfigyeléseket is megfejtette. Évek alatt aztán kidolgozott egy sajátos rendszert, ami alapján az első rövidebb, majd hosszabb távú előrejelzéseit készítette. Mivel pedig ez elterjedt és boldog-boldogtalan tőle érdeklődött, hogy mikor szedjék le a háztetőt a felújításkor vagy hogy mikorra tervezzék a szüretet, hogy biztosan jó idő legyen, eldöntötte, hogy hozzáférhetővé teszi az előrejelzéseit, így 1974 óta meg is jelenteti.