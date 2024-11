Tolna vármegyére is lehullott az idei télen az első friss hó, miután vármegyénket péntek, éjfél után elérte a csapadékzóna. Kezdetben a vármegye északi részén havazott, míg a déli területeken eső-, a középső részeken pedig vegyes halmazállapotú csapadék hullott. A havazás az idő előrehaladtával fokozatosan esőbe ment át, tájékoztatta lapunkat a Magyar Közút.

Szekszárd belvárosában péntek kora délután már nem volt friss hó. A hőmérséklet két fok körüli volt

Fotó: MW

Friss hó

Ismertették, hogy a havazásban érintett területen egy-tíz centiméternyi friss hó hullott. A szükséges beavatkozásokat már csütörtökön az esti órákban elkezdték, összesen huszonegy kettős rendeltetésű gépjárművel végeztek megelőző sószórást. A közútkezelő november tizedike óta már téli munkarendben dolgozik, tehát a havazás idején is tizenkét órás váltott műszakokban dolgoztak és dolgoznak jelenleg is. Bár a havazás már elállt, most a latyak eltávolításával kell foglalkozniuk.

A közlekedésben jelentősebb fennakadás nem volt Tolna vármegyében, a pénteken balesetről nem kaptak bejelentést az általuk kezelt utakra vonatkozóan, tették hozzá. Az Útinform adatai szerint az ország nagy részén vizes latyakos az utak burkolata. Kérik a közlekedőket, hogy a téli viszonyoknak megfelelő műszaki állapotú járművekkel induljanak útnak és az útburkolati, időjárási és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek, illetve számoljanak hosszabb menetidővel. A Köpönyeg időjárásjelzése Szekszárdon 2,3 fokot, Pakson 1,8 fokot, Dombóváron 1,3 fokot, Tolnán és Bonyhádon 2,3 fokot, Tamásiban pedig 3,1 fokot jelzett péntek kora délután.