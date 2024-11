Bár a mediterrán ciklon középpontja valószínűleg hazánk déli-délkeleti részén vonul át, ám a déli tájakra, így Tolna vármegyébe is beáramló enyhébb légtömeg miatt inkább az eső lehet jellemző nálunk, írja az Időkép. A havazás, havas eső előrejelzéseket konkrétan nem említik Tolna vármegyében. Járásaink székhelyein, Szekszárd, Paks, Dombóvár, Tamási, Bonyhád, Tolna területén is általánosan szeles, csapadékos időjárás várható az időjárás előrejelzés szerint.

Az elmúlt években is óvatosan közlekedtünk a havas, latyakos járdákon. Jó, ha tudjuk, hogy Tolna vármegyében is kialakulhat havazás pénteken, ezért jól gondoljuk át aznapi öltözködésünket

Fotó: Mártonfai Dénes

Havazás, havas eső

A múlt évben is havazott Tolna vármegyében. A jelenlegi időjárás előrejelzések most nem említik egyértelműen, hogy Tolna vármegyében havazik majd, sőt, a csapadék jelzéseknél is leginkább esőt jeleznek. Pénteken Tolna vármegye székhelyén, Szekszárdon hidegfronti hatás érvényesül, gyenge eső lesz tizenegy milliméter csapadékkal, erős széllel. Nappal négy, este három fok várható. Pakson, Tolnán, Tamásiban pénteken jelentős széllel érkezik a hidegfront, erősen felhős nap várható. A hőmérséklet ezen városokban nappal három fok körül alakul. Dombóváron és Bonyhádon is erős lesz a szél, és ezeken a településeken borult lesz az ég, négy fokos nappali hőmérséklettel. Ettől függetlenül a leghidegebb órákban még hó is lehet. Mind a hat járási székhelyen, Szekszárdon, Pakson, Tolnán, Dombóváron, Tamásiban, Bonyhádon péntekre tizenegy milliméteres csapadékot jeleznek. A vármegyében szombaton derült, szeles nap várható és elszórtan csapadék, vasárnap pedig közepesen felhős, szeles napra van kilátás, általánosan öt-hat fokos nappali hőmérséklettel.

Az ősz végi - téli időszakban az utak csúszóssá válnak, közlekedjünk körültekintően, akár autóval, akár gyalogosan haladunk. Figyeljünk másokra, vigyázzunk egymás biztonságára

Fotó: Mártonfai Dénes

Szeles idő

Az Időkép országos előrejelzése szerint pénteken napközben nyugat felől megszűnik a csapadék, délután egyre többfelé csökken a felhőzet, a pénteki nap is szeles nap. A csúcshőmérséklet mínusz egy és nyolc fok között alakulhat, azonban délkeleten, délen, Tolna vármegyei térségében is melegebb lesz. Hazánkban szombaton sok napsütésre van kilátás, de elszórtan futó zápor, hózápor is kialakulhat. A fagyos reggelt követően kora délután mínusz egy és plusz hét fokot mutathatnak a hőmérők. Vasárnap délire, délnyugatira forduló széllel enyhébb levegő érkezhet fölénk. Száraz, változóan felhős-napos idő valószínű, délnyugaton tizenkét-tizenhárom fok is lehet. A Köpönyeg előrejelzése szerint tőlünk távol, az Északi-középhegység tágabb térségében pénteken jelentős, akár öt-húsz centiméteres hótakaró is kialakulhat. Itt már határozottan télies útviszonyokra kell készülni.