Az elmúlt években egy-két hetet leszámítva olyan idő volt egész télen, mint máskor április elején. A gyerekek legnagyobb bánatára már jó ideje nem esett hó. Idén azonban folytatódik a szélsőséges időjárás – nyáron a tikkasztó hőség okozott kihívást, a következő hónapokban az extrém hideg tesz bennünket próbára. Kemény telünk lesz, írta a köpönyeg.hu.

Az előrejelzés szerint kemény telünk lesz, olyan igazi, mint régen volt (Illusztráció: Shutterstock)

Kemény telünk lesz, mert a Poláris örvény nem tudja helyben tartani a sarkvidéki hideg levegőt

Jelenleg a Poláris örvény gyenge, nem is kicsit, hiszen 40 éve nem látott gyengeséget mutat. A gyenge áramlás nem tudja bent tartani a hideg, sarkvidéki levegőt, mely így kiterjed Európára és Észak-Amerikára is. A folyamat természetesen még változhat, de egyelőre a tél igazinak ígérkezik.

A köpönyeg.hu számolt be itthon először arról, hogy egy poláris örvény miatt szélsőséges, mostanában egyáltalán nem megszokott, dermesztően hideg téllel kell majd szembenéznünk. Eddig remek indián nyarunk volt, délutánonként nem egyszer rövidujjúban lehetett kint tartózkodni a napon, olyan meleg volt.

A klímaváltozás felforgatta az életünket

Már lehet, hogy sokan nem is emlékeznek arra, hogy idén április elején már megdőlt a hőségrekord, az év ilyen korai szakaszában még sosem mértek hazánkban 30 fok körüli hőmérsékletet. A fákon pont egy hónappal hamarabb láthattuk a rügyfakadást, sőt a gyümölcsöket és zöldségek is a megszokottnál hetekkel előbb szüretelhettük le. Ma már nem is kérdés, hogy a klímaváltozás teljesen felforgatta az életünket és a természet működését is a feje tetejére állította.

Az előrejelzés szerint az úgynevezett poláris örvény beteríti Amerikát és Európát is, és a gyenge sarki örvény bármikor olyan szélsőséges időjárást okozhat, hogy elég lesz elviselni. Akár mínusz 20-25 fok is lehet – még nem lehet tudni, a Golf-áramlat, milyen erős frontokat hoz pluszban errefelé. De a jóslat szerint idén télen a hőmérők végig fagyponthoz közeli értéket fognak mutatni még napközben is.