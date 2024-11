Szombaton általában gyengén felhős égboltra lehet számítani, hosszabb napos időszakokkal. Elszórtan előfordulhat egy-egy zápor, vagy hózápor. Hajnalban helyenként ködfoltok alakulhatnak ki. Az északi, északkeleti szél sok helyen élénk lesz. A legmagasabb hőmérséklet 4 és 9 °C között várható a kora délutáni órákban.

Vasárnap reggelre ködfoltok képződhetnek, amelyek a délelőtt folyamán fokozatosan feloszlanak, és többórás napsütés várható. Csapadék nem valószínű. Az északkeleti, keleti szél néhol kissé megélénkülhet. A hőmérséklet napközben eléri a 9–10 °C-ot.

Gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek.

Forrás: köpönyeg.hu