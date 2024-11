A Magyar Közút ismertette, hogy az őszi hónapokban hétszáz tonna melegaszfalt bedolgozása történt meg elsősorban Tolna vármegye főútjain. Az útfelújításokhoz kapcsolódó, közutakat érintő közműfejlesztések gyakorlatilag befejeződtek. Egyedül Regöly belterületén halad terelőúton a forgalom a Kistói árok-híd felújítása miatt, ez az állapot december elejéig tart. Jelenleg még a hófogó rácsok kihelyezése, úttartozékok cseréje és növényzetgondozás a fő feladatuk – fogalmaztak.

Magyar Közút: beköszöntött a tél Tolna vármegyében is. A közútkezelő november tizedikén átállt téli üzemmódra (a fénykép idén februárban készült)

Magyar Közút: itt a tél

Lassan beköszönt az igazi tél, számos olyan nap volt már, amikor a hajnali vagy éjszakai hőmérséklet nulla fok köré vagy az alá esett Tolnában. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. mérnökségei, mint minden évben, idén is november tizedikén álltak át téli üzemre. Az azóta eltelt időszakban, a jegesedés megelőzésére összesen huszonkét tonna sót és kétezernyolcszáz tonna kálcium-klorid oldatot juttattak ki a közutakra. A Magyar Közút közleményében azt is ismertette, hogy ha megérkezik a 2024-2025-ös téli időszak első havazása, várhatóan most pénteken, akkor nagyobb beavatkozásokra is lehet számítani.

Kapcsoljuk fel a fényszórókat!

A téli időjárás beköszöntével sok mindenre figyelniük kell a közlekedőknek: a reggeli ködös időben nem elég csak menetfényt használni kül- vagy belterületen, hanem a fényszórókat is fel kell kapcsolni. Számítsunk arra is, hogy a ködös időben nyálkásabb, nedvesebb lehet az útfelület, ami miatt más lesz a járművek tapadása. Ha az autósok eddig még nem tették meg, akkor még nem késő a nyári gumikat télire cserélni, hiszen ezzel nemcsak a maguk, hanem a többi közlekedő biztonságát is szavatolják, hangsúlyozta a Magyar Közút. Télen minden alkalommal arra is felhívják a figyelmet, hogy akármilyen rövid távon is használnák az autósok az országos közutakat, még indulás előtt tájékozódjanak a www.utinform.hu szolgálatnál.

