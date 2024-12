Keddtől egyre nagyobb területen számíthatunk köd, illetve rétegfelhőzet képződésére, hajnalra az ország déli felének legnagyobb részén már borult idő várható. A ködös tájakon szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A nagyon remélt hó Mikulás napja körül várható.

A gyerekek örömére talán a Mikulás hoz egy kis havat Tolnában is

(Illusztráció: Shutterstock)

Lesz köd, hajnali mínuszok, pénteken, Mikulás napján hószállingózás

A hét további napjaiban a légmozgás mérsékelt marad, a hőmérséklet hajnalban mínusz 4 és plusz 2, kora délután 2 és 7 fok között alakul.

Szerdán nagyrészt erősen felhős, illetve borult időre van kilátás, helyenként szitálás, gyenge eső, havas eső, a hegyekben hószállingózás is lehet. A hajnali mínusz 4, plusz 3 fokról kora délutánra 2 és 7 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Pénteken Tolnában megélénkül az északi szél, és hózáporokat sodorhat fölénk. A következő napokban is hasonló lesz az idő, napközben plusz 7 fok körül, éjszaka mínusz 2-3 fok körül alakul. Hózáporra van kilátás e hét végén, vasárnap, illetve 13-án Luca napján.

Sajnos a jelenlegi előrejelzés szerint – időkép, Met.hu, koponyeg.hu – éppen karácsonyi ünnepek környékén, 23-án, 24-én egy melegfront éri el térségünket, így a fehér karácsonynak egyre kisebb az esélye idén.

Tizenkét éve volt utoljára hideg, havas tél

Tolna vármegyében utoljára 2012-ben, azaz tizenkét éve volt utoljára igazi hideg, februárban. Akkor a hónap első két hetében még mínusz 19 fokot is mértek, volt hó és havazás is. Ha a minden idők leghidegebb tele jelzőt nem is érdemelte ki ez az év, a feljegyzésekben az utolsó hideg télként szerepel.

Ebben az időszakban hófúvást, jelentős havazást is feljegyeztek, mondta dr. Gabi Géza szekszárdi agrárszakmérnök. Korábbra tekintve 2001 decemberében volt még hideg és hó is, valószínű ekkor volt az utolsó fehér karácsonyunk. Két évvel később, 2003-ban a január és a február volt nagyon hideg, ekkor a két hónap alatt 100 milliméter csapadék hullott, ennek a zöme hó volt.