Kapunk hideget, meleget 10 órája

Nem vicc: havazás után jön a strandidő – ez a hét mindent borít!

A sokéves átlagokat elnézve nem kell meglepődnünk idén sem a hónapra akasztott jelzőn. Szeszélyes április, most is ez vár ránk. A hónap első felében hűvösebb, csapadékosabb, szelesebb lesz az idő, majd kapunk ízelítőt a nyári melegből is.

A hónap legmagasabb hőmérsékletét 1926. április 25-én mérték Debrecenben, ott akkor 33.6 Celsius fokot mutatott a hőmérő. A hónap legalacsonyabb hőmérsékletét, -11.9 fokot pedig 2020. április 1-jén regisztrálták Zabaron. Nem véletlenül mondják erre a hónapra: szeszélyes április. Szeszélyes április, idén is ez vár ránk: hózápor, eső húsvétkor, lehűlés, majd kora nyári idő

Forrás: MW/illusztráció Szeszélyes április, ilyen lesz az idő a hónap elején A hét végéig kellemes, tavaszi idő várható, kezdetben záporok még kialakulhatnak, a hét közepe után azonban már csapadékmentes idő valószínű. A nappali felmelegedés mértéke a hét vége felé valamelyest emelkedik, kezdetben még csak kevéssé, a hét végén viszont már hazánk nagy részén megközelíti a 20 fokot a csúcshőmérséklet. Az éjszakák fagymentesek lesznek. Szombaton azonban egy hidegfront éri el észak felől térségünket, ami gyökeres fordulatot hoz időjárásunkban. Ezen a napon Tolnában napközben ugyan még 20 fok körüli csúcshőmérsékletre számíthatunk, de éjszaka érkezik a hidegfront. Vasárnap reggel tőlünk északabbra már sokfelé csökken fagypont alá a hőmérséklet, és napközben is mintegy 10-15 fokkal hidegebb időnk lesz, a csúcshőmérséklet hazánk nagy részén 5 fok körül alakul. Észak felől ránk tör a „Skandináv-expressz", vagyis a hidegfront mögött 10-15 fokkal alacsonyabb hőmérsékletű, sarkvidéki eredetű levegő zúdul a Kárpát-medencére – ábra: MeteoPlaza Milyen időre számítsunk április 7-13. között? A hét első napjaiban még a fölénk érkező hideg levegő és a tőlünk keletre elvonuló „hidegcsepp" alakítja időjárásunkat, emiatt továbbra is hűvös nappalokra, fagyos éjszakákra számíthatunk, hózáporok hazánk keleti felén fordulnak elő majd nagyobb számban. A hét második felében a távolodó hidegcsepp nyomában már enyhébb levegő érkezik fölénk, így fokozatosan megszűnik időjárásunk télies jellege. A hét utolsó napjaiban egy hullámzó hidegfront lesz felettünk, az enyhülő időjárás miatt ez több alkalommal okozhat csapadékot, többfelé akár kiadósabb eső is eshet hazánkban. Ekkor már fagymentesek lesznek az éjszakák, és emelkedik a nappali felmelegedés mértéke is.

Csapadékos lesz a húsvét, de nem hó, hanem eső esik Átmeneti csapadékszünetet követően továbbra is enyhe és ismét nedves levegő érkezik térségünkbe, emiatt a hét nagy részében felhős, csapadékos, ám ennek ellenére enyhe időnk lesz. A hét első felében ott, ahol kisüt a nap, a csúcshőmérséklet meghaladhatja a 20 fokot. A hét második felében a felhősebb, csapadékosabb idő miatt pár fokkal visszaesik a nappali felmelegedés mértéke, cserébe az éjszakák is enyhék maradnak, kisebb lesz a napi hőingás mértéke. A húsvéti ünnepek alatt is kimondottan csapadékosnak ígérkezik az idő (a jelenlegi előrejelzések alapján), akkor sokfelé számíthatunk kiadós esőre hazánkban. A hónap utolsó dekádjában már egyértelműen a meleg, tavaszi, időnként kora nyárias időjárás lesz a jellemző.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!