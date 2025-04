Pár órán belül tizenöt fokot esik majd vissza a hőmérséklet

Szombaton késő este egy erős hidegfront érkezik, ekkor éri majd el térségünket. Emiatt többfelé kialakulhatnak futó záporok, helyenként zivatarok is, melyekből jégeső is előfordulhat. Napközben még nyugodtan lehet kertészkedni a kellemesen meleg időben, de pár órán belül tizenöt fokot esik vissza a hőmérséklet.

Hirtelen hűl le az idő, tizenöt fokot esik a hőmérséklet

A front mögött északnyugatira, északira fordul a szél, melyet erős, viharos széllökések kísérnek majd. Vasárnap a Dunától keletre gyakrabban megnövekszik a felhőzet, a Dunántúlon viszont hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Helyenként futó záporok, hózáporok is kialakulnak. Sokfelé lesz erős, viharos az északias szél. Kora reggel mínusz 2 fok várható, napközben mindössze 9 fok körül alakul a hőmérséklet.

Nem szokatlanok az áprilisi hózáporok, például 2018-ban, április 23-án szakadt a hó Szekszárdon, majd ezt követően öt napig közel 30 fokos meleg volt.

Hétfőn hajnalban és napközben is télies lesz az idő. Hózápor többször is előfordulhat, hétfőn hajnalban akár mínusz 4 fok is lehet, napközben a maximum 8 fok körül alakul térségünkben – figyelmeztet a koponyeg.hu A kellemes meleg idő április közepén tér majd vissza.