Viharos szél miatt adott ki riasztást a HungaroMet

Ma reggeltől, kora délelőttől északkeleten gyakoribbá válnak a viharos, 70-80 kilométer per órás széllökések, és nagyobb területen várhatóak délutánig, emellett a Bakonyban és nyugaton is előfordulhat egy-egy 70 kilométer per óra körüli vagy feletti széllökés estig.

Akár 70 kilométer per órás szél is süvíthet. Forrás: Shutterstock/illusztráció

A Köpönyeg.hu azt írja, nagy területen lesz erős az északi szél. Télies időnk lesz, keleten a havazás miatt rövid időre a táj is kifehéredhet. Holnap reggel pedig országos fagy lesz.