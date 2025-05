Fordulatok a hétvégén – nem csak a szél kavarhat be

A szombati időjárás ígéretesen indul: a napfény és a gomolyfelhők játéka kellemes hangulatot teremt – írja a Köpönyeg. A szél sem marad tétlen: az északnyugati irányból érkező légmozgás néhol már-már makacsul próbálja megingatni a frizurákat.

A szél mellett mást is hoz a hétvégi időjárás

Fotó: Bús Csaba/Sonline

Mit mond az időjárás előrejelzés térségünkre?

A hőmérséklet viszont meglehetősen barátságos lesz, 14 és 19 fok között alakul, így a kabátot akár otthon is hagyhatjuk – legalábbis napközben. Vasárnap azonban érdemes lesz óvatosabban öltözködni: reggel akár -1 fok is lehet, és nem kizárt a talajmenti fagy több helyen sem. A napsütés továbbra is velünk marad, bár időnként gomolyfelhők takarják majd el. A nap közben 17 fok körüli hőmérséklet várható, így a délutáni programoknak nem lesz akadálya – ha előtte túléltük a hűvös reggelt. A hétvége tehát tartogat meglepetéseket.