Kiadták a hőségriasztást! Pokoli forróságban lesz részünk

A következő napokban ismét tartósan 25°C fölé emelkedik a napi középhőmérséklet, néhány területen a 27°C-ot meghaladja, ezért az extrém meleg nemcsak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet - írják. A délnyugati országrészben, így Tolnában vasárnap 36, hétfőn 38 fokot mérhetünk majd a legmelegebb órákban – írja a Köpönyeg.

Sokan most mennek nyaralni, így utazáskor is fontos a tudatos felkészülés, de a fesztiválozók és szabadtéren dolgozók számára is elengedhetetlen a fokozott óvatosság. Fontos, hogy igyunk elég vizet, kerüljük az alkoholt és koffeint, amelyek kiszáradást okozhatnak és keressük az árnyékos helyeket. Ne feledkezzünk meg a fényvédelemről sem, és ha ételt viszünk magunkkal, azt hűtőtáskába tegyük.