Szombaton még tombol a nyár, de már leselkedik a fordulat

Szombaton még érezhetően nyár van, de a levegő már mást súg: gomolyfelhők gyűlnek össze gyakran, és nyugaton, északnyugaton már zápor, zivatar is becsúszhat, míg máshol csak elszórtan locsol meg minket az ég. Térségünkben nagy viharokra nem kell számítani egyelőre. A szél fokozatosan irányt vált és időnként belekap a frizuránkba is. A hőség még tartja magát, 30–33 fok körül tetőznek a maximumok, bár a nyugati határ mentén, ahol több lehet az eső, már érezhető a felfrissülés. Vasárnap, a köpönyeg.hu előrejelzései alapján úgy tűnik, kisebb lehülés bekopogtat hozzánk is.

Fotó: illusztráció/MW