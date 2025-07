A tudósok szerint nagyon szomorú jövőkép vár ránk, ha ez így megy majd tovább

Az AMOC az Atlanti-óceán északi medencéjének fő óceáni áramlata, amely Golf-áramlás néven a Mexikói-öbölből induló meleg áramlás. Ez azt jelenti, hogy a környező tengervíz hőmérsékleténél melegebb vizet szállít. Hosszabb távon hazánk időjárását is befolyásolja, aminek a következménye, a tudósok szerint, a szomorú jövőkép.

A tudósok szerint, a Golf drámai gyengülése miatt szomorú jövőkép vár ránk

Forrás: https://mannacoach.com/a-jovokep-alkotas-a-celtervezes-alapja/

Szomorú jövőkép: hosszútávon hazánk éghajlata teljesen megváltozhat

Az Észak-atlanti-áramlat jóval melegebbé teszi Nyugat-Európa éghajlatát, és különösen az észak-európai teleket, mint amilyenek nélküle lennének. Például januárban Norvégia tengerparti területei átlagban mintegy 30 °C-kal melegebbek, mint az azonos szélességi fokon fekvő észak-kanadai keleti partjainak területei. - írta a sonline.hu.

A Golf-áramlat nagyjából 100 kilométer széles, mélysége 800 és 1200 méter között változik, mozgási sebessége a felszínen a legnagyobb, ahol a víz nagyjából 2,5 m/s sebességű. Az áramlat erősen befolyásolja azoknak a tengerpartoknak az éghajlatát, ahol elhalad.

2. Közép-Európába, így a Kárpát-medencébe is az Atlanti-óceán északi medencéjében Izland partjainál keletkező mérsékelt övezeti ciklonok szállítják a csapadékot, meleg és hideg frontokon keresztül. A gyengülő ciklon tevékenység hatására kevesebb csapadék jut át a hegységkereten (Alpok, Kárpátok) keresztül a Kárpát-medencébe, tehát Magyarországon is egyre gyakoribbá válnak a nyári aszályok, a hosszú hőhullámok.

Ez azt jelenti, hogy hosszútávon hazánk éghajlata teljesen megváltozhat, a mediterrán éghajlat észak felé tolódhat, az Alföld egyes területein akár félsivatagi éghajlathoz hasonló éghajlat alakulhat ki, amely katasztrofális hatással járna a mezőgazdaságra. Ennek jeleit pedig már most is tapasztalhatjuk.

Hiányoznak a telek, a hó és még a fagyos napok is

Tolna vármegyében utoljára 2012-ben, azaz tizenhárom éve volt utoljára igazi hideg, februárban. Akkor a hónap első két hetében még mínusz 19 fokot is mértek, volt hó és havazás is. Ha a minden idők leghidegebb tele jelzőt nem is érdemelte ki ez az év, a feljegyzésekben az utolsó hideg télként szerepel.