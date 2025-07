Végre fellélegezhetünk – ideért a hidegfront

Északnyugat felől gyakran megnövekszik a felhőzet, többfelé számíthatunk esőre, záporokra, néhol zivatarra is – írja a köpönyeg.hu. Az élénk, helyenként erős északnyugati szél tovább rontja a hőérzetet.

Végre fellélegezhetünk – záporok, zivatarok hűtik vissza a levegőt

A dél-dunántúli régióban is megszűnik a hőség, a hőmérséklet 20 és 29 fok közé esik vissza. Szerdán is sok lesz a felhő, csak rövid napos időszakokra számíthatunk. Helyenként kisebb csapadék is előfordulhat, a délutáni csúcsértékek 27 fok körül alakulnak.