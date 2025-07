Veszély! Jégeső várható délután, heves zivatarokra figyelmeztetnek

Másodfokú figyelmeztetés van érvényben zivatar miatt, a friss prognózis alapján jégeső, villámlás, viharos szél és felhőszakadás is kialakulhat a délután folyamán. A gyors lecsapások során akár 30 milliméternél is több eső hullhat rövid idő alatt, helyenként viharos (80–100 km/órás) széllökések kíséretében. Ahogy arra a bama.hu is felhívta a figyelmet, érdemes időben megtenni a szükséges óvintézkedéseket a délutánra várt heves vihar előtt – Tolna vármegyében is megérkeztek az első zivatarcellák, és ez még csak a kezdet.

Vihar közelít térségünkhöz, heves széllökéseket és zivatart hozhat

Fotó: Makovics Kornél-archív

A hőség sem enyhül: a napi középhőmérséklet 25 fok felett alakul, így különösen fülledt, nyomott időre lehet számítani még a viharzónákban is.

Aki teheti, húzódjon fedett helyre, csukja be az ablakokat, és védje az autóját, kerti bútorait. A zivatarok az esti órákban is aktívak lehetnek.