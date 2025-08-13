Amikor a csillagok is búcsút intenek

Augusztus közepén már készülünk, a nyár egyik legszebb égi ajándéka érkezik, a Perszeidák. Idén augusztus 13-án köszönnek be, apró tűzcsíkokkal végigszántva az éjszakai eget. Ez az a pillanat, amikor reflexből nyúltam a telefonért, és felhívtam Dömény Gábor csillagászt. Ő volt az, aki türelmesen, lelkesedéssel magyarázta el, honnan jönnek ezek a meteorok, mikor érdemes kimenni, milyen trükkökkel lehet a legtöbbet látni belőlük.

A perszeiák teszik mozgalmassá a nyári, éjszakai égboltot

Fotó: MW

Dömény Gábor emlékét hozzák a perszeidák

Most viszont a kezem megáll a mozdulatban. Mert tudom: a hívásra már nem érkezik válasz. Gábor tavasszal eltávozott. Az űrkorszak hajnalán született fiúból lett elkötelezett amatőr csillagász, aki több mint négyezer változócsillag-észlelést jegyzett fel, és Szekszárdon a helyi csillagászat motorja volt. Nem csak a távcsöve mögött élt; a szívében is ott hordozta az eget. Kertjében kis magáncsillagvizsgálót épített, ahova bárki betérhetett, aki meg akarta lesni a Hold krátereit vagy a Jupiter holdjait. Ismeretterjesztő előadásokat is tartott Tolna vármegye iskoláiban és közösségi rendezvényein, ahol a gyerekeket és felnőtteket lenyűgözte a csillagászat szépségével. Aktívan részt vett országos csillagászati találkozókon és észlelőhétvégéken, ahol tapasztalatait, észleléseit és távcsőépítési tudását szívesen megosztotta más amatőr csillagászokkal.

Fotó: Wessely Gábor - archív

A Perszeidák idén is megérkeznek, ahogy minden évben. Csakhogy most másképp nézek fel rájuk. Mert minden fénycsíkban benne van az emberi kíváncsiság, a felfedezés vágya, és azok emléke, akik ezt a tüzet a szívünkbe ültették. Gábor ilyen ember volt – és amíg lesznek Perszeidák, addig ő sem tűnik el egészen. Talán, ha elég sokáig nézem, meglátom Gábor mosolyát is a fénycsíkok között. És tudom: minden lehulló csillag egy kicsit róla is szól.