augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

31°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Jegyzet

1 órája

Amikor a csillagok is búcsút intenek

Címkék#perszeida#csillagászat#égbolt#meteorraj

Idén augusztus 13-án érkezik hazánk fölé a meteorraj, látványos csillaghullással ajándékozva meg az éjszakai égbolt szerelmeseit. Szekszárdon a perszeidáknak most különös, szívszorító jelentősége van, Dömény Gábor csillagász emlékét is felidézik.

Balogh Éva

Augusztus közepén már készülünk, a nyár egyik legszebb égi ajándéka érkezik, a Perszeidák. Idén augusztus 13-án köszönnek be, apró tűzcsíkokkal végigszántva az éjszakai eget. Ez az a pillanat, amikor reflexből nyúltam a telefonért, és felhívtam Dömény Gábor csillagászt. Ő volt az, aki türelmesen, lelkesedéssel magyarázta el, honnan jönnek ezek a meteorok, mikor érdemes kimenni, milyen trükkökkel lehet a legtöbbet látni belőlük.

A perszeiák teszik mozgalmassá a nyári, éjszakai égboltot
A perszeiák teszik mozgalmassá a nyári, éjszakai égboltot
Fotó: MW

Dömény Gábor emlékét hozzák a perszeidák

Most viszont a kezem megáll a mozdulatban. Mert tudom: a hívásra már nem érkezik válasz. Gábor tavasszal eltávozott. Az űrkorszak hajnalán született fiúból lett elkötelezett amatőr csillagász, aki több mint négyezer változócsillag-észlelést jegyzett fel, és Szekszárdon a helyi csillagászat motorja volt. Nem csak a távcsöve mögött élt; a szívében is ott hordozta az eget. Kertjében kis magáncsillagvizsgálót épített, ahova bárki betérhetett, aki meg akarta lesni a Hold krátereit vagy a Jupiter holdjait. Ismeretterjesztő előadásokat is tartott Tolna vármegye iskoláiban és közösségi rendezvényein, ahol a gyerekeket és felnőtteket lenyűgözte a csillagászat szépségével. Aktívan részt vett országos csillagászati találkozókon és észlelőhétvégéken, ahol tapasztalatait, észleléseit és távcsőépítési tudását szívesen megosztotta más amatőr csillagászokkal.

Fotó: Wessely Gábor - archív

A Perszeidák idén is megérkeznek, ahogy minden évben. Csakhogy most másképp nézek fel rájuk. Mert minden fénycsíkban benne van az emberi kíváncsiság, a felfedezés vágya, és azok emléke, akik ezt a tüzet a szívünkbe ültették. Gábor ilyen ember volt – és amíg lesznek Perszeidák, addig ő sem tűnik el egészen. Talán, ha elég sokáig nézem, meglátom Gábor mosolyát is a fénycsíkok között. És tudom: minden lehulló csillag egy kicsit róla is szól.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu