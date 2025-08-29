augusztus 29., péntek

2 órája

Brutális viharok csapnak le a hétvégén – így változik meg az időjárás pillanatok alatt!

Teol.hu

Pénteken még perzselő hőség uralja Tolna megyét, akár 35 fokos forróságra is készülhetünk, ám estétől nyugat felől érkezik a változás: gomolyfelhők, záporok és szórványos zivatarok törhetik meg a meleget – írja a köpönyeg.hu

Viharok hoznak hirtelen fordulatot a htévégén
Fotó: Archív – Makovics Kornél

Mediterrán ciklon hozza magával a vihart

Szombaton egy mediterrán ciklon kettős frontja hoz drámai fordulatot: több hullámban érkezhetnek heves viharok, felhőszakadás és jégeső sem kizárt. A szél időnként viharossá fokozódhat, a hőmérséklet pedig 23–30 fok közé zuhanhat vissza. Vasárnapra a Dunántúlon már kisüt a nap, keleten viszont még lehetnek záporok, zivatarok. Hétfőtől ismét visszatér a nyárias idő, de a hétvége eseménydús lesz: ernyőt, esőkabátot és türelmet érdemes bekészíteni!

 

