augusztus 20., szerda

István névnap

18°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

29 perce

Csütörtökön jöhet az eső, ha jól imádkozunk

Címkék#csapadék#hőmérséklet#zápor

Szerdán még napos, csütörtökön viszont már egyre több felé zivataros időre kell számítani.

Teol.hu

Derűs időre van kilátás a nemzeti ünnepen. A HungaroMet előrejelzése alapján szerdán általában napos, gomolyfelhős idő várható, majd a nap második felében nyugat felől vastagabb felhők érkeznek. Napközben nem várható csapadék, a kora esti óráktól növekszik meg a csapadék esélye. A délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.

A napos időt csütörtökön záporok válthatják
Forrás:  Shutterstock

Csütörtökön változásra kell számítani. Fokozatosan befelhősödik az ég, de főként délkeleten még több órára kisüt a nap. Összességében többfelé várható zápor, zivatar, heves heves zivatarok is előfordulhatnak. Délutántól nyugat felől egyre több helyen várható csapadék, estefelé akár már tartós eső is. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a szél.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu