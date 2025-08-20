Csütörtökön jöhet az eső, ha jól imádkozunk

Derűs időre van kilátás a nemzeti ünnepen. A HungaroMet előrejelzése alapján szerdán általában napos, gomolyfelhős idő várható, majd a nap második felében nyugat felől vastagabb felhők érkeznek. Napközben nem várható csapadék, a kora esti óráktól növekszik meg a csapadék esélye. A délnyugati szelet élénk, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható.

A napos időt csütörtökön záporok válthatják

Csütörtökön változásra kell számítani. Fokozatosan befelhősödik az ég, de főként délkeleten még több órára kisüt a nap. Összességében többfelé várható zápor, zivatar, heves heves zivatarok is előfordulhatnak. Délutántól nyugat felől egyre több helyen várható csapadék, estefelé akár már tartós eső is. Nagy területen megélénkül, helyenként megerősödik a szél.