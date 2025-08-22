Elkezdődik az iskola, és visszatér a nyár

augusztus 22., péntek

Teol.hu

Változóan napos, gomolyfelhős idő alakulhat ki szombaton, írja a Köpönyeg.hu. Csak elszórtan fordulhat elő kisebb csapadék. Az északnyugati szél erősen fújhat. Reggel 14, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet. Vasárnap több órára kisüt a nap, csak kevés felhő jelenhet meg az égen. Hajnalban 10, délután körülbelül 26 fok várható.

Photo,Of,Adorable,Cute,Little,Girl,Dressed,Tied,Jumper,Rucksack
Fotó: Roman Samborskyi / Forrás:  Shutterstock

A jövő héten harminc fok körül alakul a csúcshőmérséklet, kisebb eső a jelenlegi előrejelzés szerint kedden, szerdán és szombaton lehet.

A HungaroMet beszámolója szerint az elmúlt hét nagyobb részén csapadék egyáltalán nem hullott, majd a hét végén többfelé előfordultak záporok, zivatarok. A leesett eső csak kis területen enyhítette az egyre súlyosabbá váló mezőgazdasági aszályt, a nyári kapásnövények termésmennyiségét további csapadék már nem is növelné.

 

