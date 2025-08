Elviselhető is lehetne a meleg, ha...

Minden tanulmány arról szól, hogyha egy területen kellő mennyiségű zöld felület található, akkor a forró nyári napokon is kellemesebb a hőérzet. Fákkal, bokrokkal, de még füves területekkel is komoly eredményt lehet elérni egy betondzsungelben. Arról is számos dolgozat született már, hogy hogy a zöldterületek megóvják a földet a kiszáradástól. Ha mindez bizonyított tény, nem nagyon világos, miért kell a lakótelepeken csutkára levágni az éppen sarjadó füvet, miért jó a fák ágainak megnyirbálása, és miért kell azokon a helyeken is csupaszra nyírni még a rézsüket is? Kinek jó az, ha forróság van, miközben elviselhető is lehetne nyári meleg?

Fotó: Dmitrij Galacewicz / Forrás: Shutterstock/illusztráció