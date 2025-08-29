augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

23°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különös időjárás

48 perce

Felforrósodik Tolna vármegye, estére jön a brutális fordulat

Címkék#fordulat#zivatargóc#időjárás

Bencze Péter

Pénteken igazi nyári hangulat uralja a napot: fülledt, meleg, napos idő várható, a hőérzetet pedig élénk déli szél fokozza. A délutáni órákban azonban fordulat érkezik – nyugat felől sötét felhők kezdik ostromolni az eget.

Ma és holnap kitombolja magát az időjárás
Meglepő időjárás vár ránk pénteken Forrás:  Shutterstock

Késő délután, estefelé a Dunántúlon és a Duna északi szakaszán helyenként záporok, hevesebb zivatargócok is kialakulhatnak, átmenetileg erős, északnyugatira forduló széllel. A keleti országrészben eközben továbbra is marad a napfény és a déli szél, ott estig nem kell csapadékra készülni.

Éjszaka nyugaton és középen is csillapodnak a zivatarok, de hajnalban újabb gócok pattanhatnak ki a délnyugati határnál. Másutt szakadozott felhőzet mellett marad a száraz idő.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu