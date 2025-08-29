Felforrósodik Tolna vármegye, estére jön a brutális fordulat

Pénteken igazi nyári hangulat uralja a napot: fülledt, meleg, napos idő várható, a hőérzetet pedig élénk déli szél fokozza. A délutáni órákban azonban fordulat érkezik – nyugat felől sötét felhők kezdik ostromolni az eget.

Meglepő időjárás vár ránk pénteken Forrás: Shutterstock

Késő délután, estefelé a Dunántúlon és a Duna északi szakaszán helyenként záporok, hevesebb zivatargócok is kialakulhatnak, átmenetileg erős, északnyugatira forduló széllel. A keleti országrészben eközben továbbra is marad a napfény és a déli szél, ott estig nem kell csapadékra készülni.

Éjszaka nyugaton és középen is csillapodnak a zivatarok, de hajnalban újabb gócok pattanhatnak ki a délnyugati határnál. Másutt szakadozott felhőzet mellett marad a száraz idő.