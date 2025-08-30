Fordulat jön vasárnap délután, sokakat megviselhet

Szombat délután még mindenki a borongós időt szidja, de a jó hír az, hogy vasárnap már lassan búcsút inthetünk a felhőknek. Vasárnap reggel ugyan többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, ám napközben nyugat felől egyre nagyobb teret nyer a napsütés, így délutánra már sokkal barátságosabb arcát mutatja az idő.

Fotó: MW/illusztráció

A késő délutáni óráktól kezdve a csapadék egyre kevesebb helyet érint, viszont az északi, északnyugati szél élénk, helyenként erős lehet. Hajnalban 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 23 és 29 fok között tetőznek az értékek. Ha kimozdulnánk, vasárnap délutánra már érdemes szabadtéri programokat tervezni – csak az esernyőt ne felejtsük el még kora reggel!