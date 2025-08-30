augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

18°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Fordulat jön vasárnap délután, sokakat megviselhet

Címkék#csapadék#hőmérséklet#zápor

Teol.hu

Szombat délután még mindenki a borongós időt szidja, de a jó hír az, hogy vasárnap már lassan búcsút inthetünk a felhőknek. Vasárnap reggel ugyan többfelé számíthatunk esőre, záporra, zivatarra, ám napközben nyugat felől egyre nagyobb teret nyer a napsütés, így délutánra már sokkal barátságosabb arcát mutatja az idő.

Fotó: MW/illusztráció

A késő délutáni óráktól kezdve a csapadék egyre kevesebb helyet érint, viszont az északi, északnyugati szél élénk, helyenként erős lehet. Hajnalban 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet, délután pedig 23 és 29 fok között tetőznek az értékek. Ha kimozdulnánk, vasárnap délutánra már érdemes szabadtéri programokat tervezni – csak az esernyőt ne felejtsük el még kora reggel!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu