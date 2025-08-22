Időjárás
2 órája
Hidegfront tör ránk pénteken – 10 fokos lehűlés jön!
Péntektől ismét esőre kell készülni.
Az előrejelzések szerint 3–5 milliméter csapadék várható, és a hőmérséklet akár 10 fokkal is visszaeshet – írja a Köpönyeg.hu. A legmelegebb órákban is legfeljebb 23 fokot mutathat a hőmérő.
A hidegfront megterheli a szervezetet: szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás, valamint a stroke kockázatának emelkedése is jelentkezhet. A frontra érzékenyeknél gyakori tünet a fejfájás, szédülés, illetve a krónikus betegségek felerősödése.
