Hidegfront tör ránk pénteken – 10 fokos lehűlés jön!

Az előrejelzések szerint 3–5 milliméter csapadék várható, és a hőmérséklet akár 10 fokkal is visszaeshet – írja a Köpönyeg.hu. A legmelegebb órákban is legfeljebb 23 fokot mutathat a hőmérő.

Hűvösebb, borongós idő lesz

Fotó: Makovics Kornél / Forrás: MW

A hidegfront megterheli a szervezetet: szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás, valamint a stroke kockázatának emelkedése is jelentkezhet. A frontra érzékenyeknél gyakori tünet a fejfájás, szédülés, illetve a krónikus betegségek felerősödése.