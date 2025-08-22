augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

21°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Időjárás

1 órája

Hidegfront tör ránk pénteken – 10 fokos lehűlés jön!

Címkék#csapadék#hőmérséklet#hidegfront

Péntektől ismét esőre kell készülni.

Kutny Gábor

Az előrejelzések szerint 3–5 milliméter csapadék várható, és a hőmérséklet akár 10 fokkal is visszaeshet – írja a Köpönyeg.hu. A legmelegebb órákban is legfeljebb 23 fokot mutathat a hőmérő.

Hűvösebb, borongós idő lesz
Fotó: Makovics Kornél / Forrás:  MW

A hidegfront megterheli a szervezetet: szív- és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás, valamint a stroke kockázatának emelkedése is jelentkezhet. A frontra érzékenyeknél gyakori tünet a fejfájás, szédülés, illetve a krónikus betegségek felerősödése.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu