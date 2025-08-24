Hűvös reggelek után kellemes hőmérséklet

Szinte zavartalan napsütés várható hétfőn, kevés felhővel az égen. Csapadék szinte kizárt. A nappali felmelegedés 25–26 fok körül tetőzik, írja a Köpönyeg.hu. Kedden a napos időszakokat többfelé gomolyfelhők szakítják meg, elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A délnyugati, nyugati szél élénkebbé válik. A meleg fokozódik, délután akár 30 fokot is mérhetünk. A hajnalok azonban hűvösek lesznek, tizenkét fok körüli hőmérséklet várható a hét első napjaiban a reggeli órákban.

Fotó: fadfebrian / Forrás: Shutterstock

Jó hír, hogy számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.