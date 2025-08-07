augusztus 7., csütörtök

58 perce

Ide menjen, ha zavartalanul szeretne hullócsillagokat nézni

Címkék#Perseida#hullócsillagles#sípálya#meteorraj

A Hold fénye ugyan erős lesz, de a hullócsillagok így is feltűnnek az égen.

Révészné Hanol Erzsébet

Hullócsillaglesre hívnak a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár munkatársai minden érdeklődőt augusztus 10-én vasárnap este 20 órára a dunakömlődi sípályára. Mint írják, a Hold fénye nagyjából 85 százalékos lesz, emiatt kevesebb hullócsillag lesz látható, de az igazán erős fényűek így sem maradnak észrevétlenül. Emellett a sípálya tetejére csillagászati távcsöveket is állítanak, hogy az érdeklődők közelebbről tanulmányozhassák a Hold krátereit.

A dunakömlődi sípályáról lehet majd lesni a hullócsillagokat
Forrás:  Shutterstock

A csillaghullás látványa a Perseidák meteorrajnak köszönhető. Erről itt írtunk korábban.

 

