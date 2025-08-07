Éjszakai égbolt
58 perce
Ide menjen, ha zavartalanul szeretne hullócsillagokat nézni
A Hold fénye ugyan erős lesz, de a hullócsillagok így is feltűnnek az égen.
Hullócsillaglesre hívnak a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár munkatársai minden érdeklődőt augusztus 10-én vasárnap este 20 órára a dunakömlődi sípályára. Mint írják, a Hold fénye nagyjából 85 százalékos lesz, emiatt kevesebb hullócsillag lesz látható, de az igazán erős fényűek így sem maradnak észrevétlenül. Emellett a sípálya tetejére csillagászati távcsöveket is állítanak, hogy az érdeklődők közelebbről tanulmányozhassák a Hold krátereit.
A csillaghullás látványa a Perseidák meteorrajnak köszönhető. Erről itt írtunk korábban.
