Ide menjen, ha zavartalanul szeretne hullócsillagokat nézni

Hullócsillaglesre hívnak a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár munkatársai minden érdeklődőt augusztus 10-én vasárnap este 20 órára a dunakömlődi sípályára. Mint írják, a Hold fénye nagyjából 85 százalékos lesz, emiatt kevesebb hullócsillag lesz látható, de az igazán erős fényűek így sem maradnak észrevétlenül. Emellett a sípálya tetejére csillagászati távcsöveket is állítanak, hogy az érdeklődők közelebbről tanulmányozhassák a Hold krátereit.

A dunakömlődi sípályáról lehet majd lesni a hullócsillagokat

Forrás: Shutterstock

A csillaghullás látványa a Perseidák meteorrajnak köszönhető. Erről itt írtunk korábban.