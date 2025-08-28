2 órája
Kellemes meglepetést tartogat a csütörtök, de nem mindenkinek
Csütörtökön szép, napos idő köszönt ránk.
A reggel még hűvös időre ébredtünk, akárcsak az elmúlt napokbam, 15 és 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Ám délelőtt gyorsan melegszik az idő és délutánra akár 35 fok is lehet.
Ez már igazi nyári meleg, ezért érdemes árnyékban tartózkodni, különösen déltől délután négy óráig. Eső nem várható, az ég többnyire derült lesz. A szél többfelé megerősödhet a térségünkben, de remélhetőleg kinti tevékenységeinket nem zavarja majd. Az UV-sugárzás viszont erős lehet, ezért aki hosszabb időt tölt a szabadban, védje magát napvédő krémmel, kalappal, sok vízzel.
Este kellemesen enyhül az idő: este nyolc óra körül 26 fok, éjjelre pedig 20 fok körülire hűl le a levegő. Ez jó alkalom lehet egy kis esti sétára vagy pihenésre a teraszon. Összességében kellemes, nyári napra számíthatunk. Vigyázzanak magukra, élvezzék a jó időt biztonságban, és ha tehetik, látogassanak el a szekszárdi strandra.