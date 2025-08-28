augusztus 28., csütörtök

Még nincs vége

1 órája

Kellemes meglepetést tartogat a csütörtök, de nem mindenkinek

Címkék#időjárás-előrejelzés#kánikula#hőmérséklet#nyár

Csütörtökön szép, napos idő köszönt ránk.

Brunner Mónika

A reggel még hűvös időre ébredtünk, akárcsak az elmúlt napokbam, 15 és 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Ám délelőtt gyorsan melegszik az idő és délutánra akár 35 fok is lehet. 

időjárás előrejelzés
Az időjárás-előrejelzés szerint csütörtökön még érdemes ellátogatni a szekszárdi strandra, amely a nyár utolsó napjaiban is fogadja a fürdővendégeket
Fotó: Mártonfai Dénes 

Ez már igazi nyári meleg, ezért érdemes árnyékban tartózkodni, különösen déltől délután négy óráig. Eső nem várható, az ég többnyire derült lesz. A szél többfelé megerősödhet a térségünkben, de remélhetőleg kinti tevékenységeinket nem zavarja majd. Az UV-sugárzás viszont erős lehet, ezért aki hosszabb időt tölt a szabadban, védje magát napvédő krémmel, kalappal, sok vízzel.

Este kellemesen enyhül az idő: este nyolc óra körül 26 fok, éjjelre pedig 20 fok körülire hűl le a levegő. Ez jó alkalom lehet egy kis esti sétára vagy pihenésre a teraszon. Összességében kellemes, nyári napra számíthatunk. Vigyázzanak magukra, élvezzék a jó időt biztonságban, és ha tehetik, látogassanak el a szekszárdi strandra

 

