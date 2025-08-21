augusztus 21., csütörtök

1 órája

Ma és holnap kitombolja magát az időjárás

Heves zivatarokkal, jégesővel éri el hazánkat egy hullámzó frontrendszer.

Teol.hu

Több hullámban várható zápor, zivatar csütörtökön. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint a délutáni, esti óráktól kiterjedt zivatarrendszer érkezhet felhőszakadással, jégesővel. A szél északnyugatira fordul, és megerősödik. Zivatarok környezetében heves szélrohamok lehetnek! Ami a hőmérsékletet illeti az ország két részre szakad, észak-nyugaton már csak 19, dél-keleten még 34 fok várható.

Forrás:  Shutterstock

Pénteken erősen gomolyfelhős időre készülhetünk. Zápor, zivatar még lehet, és 20-25 fok közé esik vissza a hőmérséklet. Szombatra megnyugszik az időjárás, csapadék nem valószínű. A szél még erős lesz. Reggel 14, délután 25 fok valószínű. Vasárnap többórás napsütés ígérkezik kevés gomolyfelhővel. Reggel 10, délután 26 fok körül mozoghat a hőmérséklet.

 

