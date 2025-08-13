augusztus 13., szerda

Kánikula

47 perce

Igyunk, igyunk, igyunk!

Címkék#kánikula#vízpart#hőmérséklet#időjárás

Teol.hu

Marad a kánikula. Szerdán derült, felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható. A keleti, délkeleti szél helyenként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható – írja előrejelzésében a Hungaromet. A folytatásra hasonló időt ígérnek.

A következő napokban is hőség várható
Forrás:  Shutterstock

Csütörtökön is felhőtlen, illetve derült, napos idő várható csapadék nélkül. A keleties szél többnyire mérsékelt marad. Hajnalban általában 12, 17 fok várható, ennél hűvösebb a hidegre hajlamos helyeken, melegebb a vízpartokon, belterületeken és a magasabban fekvő helyeken valószínű. Délutánra 33, 38 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken helyenként gomolyfelhők képződhetnek, de csapadék nem lesz. Nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás.

A hosszabb távú előrejelzések szerint állandósulni látszik a hőség, jövő hét hétfőig nyugodt, napos időben lesz részünk, jellemzően 35 fok körüli napi maximumokkal.

Ebben a forróságban nagyon fontos a rendszeres folyadékpótlás, úgyhogy igyunk, igyunk, igyunk!

 

 

