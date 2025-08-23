augusztus 23., szombat

Allergia

25 perce

Jön a parlagfű-pokol: hétvégére brutál magas lesz a pollenkoncentráció

A lehűlés és a csapadék közepes-magas szintre mérsékelte a pollenkoncentrációt. A következő napokban a pollenterhelés fokozatosan emelkedik: hétvégére visszatérnek a magas, jövő hét elejére a nagyon magas értékek.

A többi lágyszárú allergén közül a csalánfélék virágporának mennyisége országosan magas, a kenderféléké jellemzően magas szintet érhet el, az ürömé, az útifűé és a libatopféléké jellemzően az alacsony - közepes tartományban alakulha, áll a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ jelentésében. Alacsony koncnetrációban jelen van még a levegőben a pázsitfűfélék, a lórom, az ernyősvirágzatúak, valamint a rézgyom és a szerbtövis virágpora.

A fák közül jelen van a levegőben a ciprus- és tiszafafélék pollenje jellemzően alacsony koncentrációban. 

A kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma jellemzően közepes, míg az Epicoccumé országosan az alacsony - közepes tartományban alakulhat.
A parlagfű virágporára allergiások napról napra erősödő tünetekre számíthatnak, úgymint orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés vagy könnyezés. Az allergiás tünetek megelőzése és enyhítése érdekében az NNGYK azt javasolja, hogy az érintettek mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy kérjék kezelőorvosuk segítségét a megfelelő terápia beállításához.

 

