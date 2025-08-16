augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

31°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Izzadni fogunk

2 órája

Nem tágít a kánikula, ma lesz a legmelegebb, akár 40 fok is jöhet

Címkék#kánikula#hőség#időjárás

Nem tágít a hőség, szombaton is kitart a kánikula Tolna vármegyében. A Köpönyeg előrejelzése szerint akár 40 fokot is mutathatnak a hőmérők.

Brunner Mónika

Kánikula vár ránk szombaton, az időjárás-előrejelzések szerint ma tetőzik a hőség. A délelőtti órákban még viselhető, 23–26 Celsius fokot mérhetünk, ám a délre, kora délutánra már 35, sőt egyes helyeken 40 fokig melegedhet fel a levegő – írja a Köpönyeg. 

kánikula, köpönyeg
Marad a kánikula. Az előrejelzések szerint a szombat lehet a hét legforróbb napja. 
Fotó: MW Archívum

Tolna vármegye – kitart a kánikula

A sok napsütés és az erős UV-sugárzás miatt fontos a fényvédelem. Az előrejelzések szerint szombaton a Dunántúlon, így Tolna vármegyében a ragyogó napsütés mellett gomolyfelhők is megjelennek az égen. Az ÉNy-i tájakon záporra, zivatarra is számíthatunk. Délutántól erősödni fog az ÉNy-i szél. Az egész országra kiterjedő forróságra készülhetünk, 35-40 fokos maximumokkal.

Szombat éjszaka sem hűl le jelentősen a levegő, sok helyen 20 Celsius fok felett marad a hőmérséklet. Vasárnap viszont egy gyenge hidegfront hatására eső, zápor, zivatar alakulhat ki. Az ÉNy-i szél több helyen is erőssé válhat. A hőség enyhül, 29-36 fok között lesz a nappali hőmérséklet.

A nyári melegben az idősek, gyerekek és a krónikus betegek fogyasszanak elegendő folyadékot, és ha tehetik, a napjukat töltsék hűvös, fényvédett helyen. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu