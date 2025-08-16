Nem tágít a kánikula, ma lesz a legmelegebb, akár 40 fok is jöhet

Kánikula vár ránk szombaton, az időjárás-előrejelzések szerint ma tetőzik a hőség. A délelőtti órákban még viselhető, 23–26 Celsius fokot mérhetünk, ám a délre, kora délutánra már 35, sőt egyes helyeken 40 fokig melegedhet fel a levegő – írja a Köpönyeg.

Fotó: MW Archívum

Tolna vármegye – kitart a kánikula

A sok napsütés és az erős UV-sugárzás miatt fontos a fényvédelem. Az előrejelzések szerint szombaton a Dunántúlon, így Tolna vármegyében a ragyogó napsütés mellett gomolyfelhők is megjelennek az égen. Az ÉNy-i tájakon záporra, zivatarra is számíthatunk. Délutántól erősödni fog az ÉNy-i szél. Az egész országra kiterjedő forróságra készülhetünk, 35-40 fokos maximumokkal.

Szombat éjszaka sem hűl le jelentősen a levegő, sok helyen 20 Celsius fok felett marad a hőmérséklet. Vasárnap viszont egy gyenge hidegfront hatására eső, zápor, zivatar alakulhat ki. Az ÉNy-i szél több helyen is erőssé válhat. A hőség enyhül, 29-36 fok között lesz a nappali hőmérséklet.

A nyári melegben az idősek, gyerekek és a krónikus betegek fogyasszanak elegendő folyadékot, és ha tehetik, a napjukat töltsék hűvös, fényvédett helyen.