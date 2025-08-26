augusztus 26., kedd

Meleg ősz elé nézünk

27 perce

Két napos kánikula után ismét lehűlés

Napról napra melegszik az idő, és már a reggelek sem lesznek hűvösek. Hétvégére pedig visszatér a kánikula.

Mauthner Ilona

A hosszútávú előrejelzés szerint meleg lesz az ősz, viszont jóval csapadékosabb, mint amilyen a nyár volt. A rövid távú előrejelzés szerint viszont két napra – e hétvégére – visszatér a kánikula is.

két napra visszatér a kánikula
Csütörtökre, péntekre visszatér a kánikula, igazi strandidő lesz
Fotó: Krausz Andrea / Forrás:  sonline.hu

Kánikulával tér vissza a strandidő

Meglepően hűvös volt az elmúlt pár napban, főleg a reggeli órákban. Hétfőn hajnalban Szekszárdon alig érte el a 10 fokot a hőmérő higanyszála. Csütörtökön viszont már 33, pénteken pedig 37 fokot mérhetünk árnyékban. Igaz, sokáig nem marad a hőség, mert szombaton egy hidegfront érkezik, csapadékkal, lehűléssel. Fázni azonban utána sem fogunk, mert 29 - 30 fok körül marad a hőmérséklet.

A köpönyeg.hu szerint időjárási frontok egyelőre nem zavarják az egészségünket, legkorábban szombaton kell erre készülni.

 

