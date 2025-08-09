augusztus 9., szombat

Kiadták a figyelmeztetést

1 órája

Elviselhetetlen időjárás jön! Mutatjuk, mire készüljön!

Augusztus közepére hivatalosan is megérkezik a nyár legforróbb időszaka. A kánikula szombaton teljes erővel robban be, és előreláthatólag legalább egy héten át uralja majd az ország időjárását. Zavartalan napsütés, 35–40 fok közötti maximumok és csapadékmentes napok következnek – a HungaroMet már narancssárga figyelmeztetést adott ki.

Teol.hu

A kánikula és a forróság nemcsak megérkezik, hanem tartósan velünk marad. A következmények között szerepel az aszály fokozódása, a napégés veszélye, az extrém UV-sugárzás, valamint a szervezet fokozott terhelése.

Extrém kánikula vár ránk a következő napokban
Extrém kánikula vár ránk a következő napokban
Forrás: MW archívum

Tolna vármegye sem menekül

Tolna vármegyében egész hétvégén fokozatos melegedés várható. Szombaton akár 37 fokig is felszökhet a hőmérő higanyszála, vasárnap pedig még ennél is forróbb lehet a délután. Az időjárás tekintetében az éjszakák sem hoznak igazi felfrissülést: sok helyen 20 fok felett marad a hőmérséklet, a leghűvösebb hajnalokon is alig csökken 15 fok alá.

Hétfőtől szerdáig a napsütés szinte zavartalan lesz, a gomolyfelhőzet minimális. Bár elszórtan előfordulhat gyenge zápor, ezek nem enyhítik a tartós kánikulát. A páratartalom napközben 30 százalék alá csökken, ami gyorsítja a talaj kiszáradását, és tovább rontja a mezőgazdasági kilátásokat. A zöldségek és gyümölcsök hőstressznek vannak kitéve, a vízhiány pedig egyre több területen okoz károkat.

Egészségügyi kockázatok

Az UV-sugárzás naponta eléri a nagyon erős, extrém tartományt, ezért 11 és 15 óra között kifejezetten veszélyes a tűző napon tartózkodni. Megnő a kiszáradás veszélye, különösen az idősek és gyerekek esetében. A hőhullám fokozott egészségügyi kockázatot jelent a klímával nem rendelkező otthonokban, mivel éjszaka sem tud lehűlni a beltéri hőmérséklet.

A természet is megsínyli a kánikula hatásait

A következő napokra jellemző légköri aszály és a hőstressz miatt a növényzet kiszárad, a vízfelületek párolgása felgyorsul, a mezőgazdasági területek nedvességtartalma folyamatosan csökken. Az érésben lévő növények napégést szenvedhetnek, az aszály pedig látványosan terjed. A következő 8–10 napban nem várható számottevő csapadék, a lehűlés legkorábban jövő hét végén körvonalazódhat – de az is bizonytalan. A hőség tehát elhúzódó lesz.

A szakértők azt mondják, aki teheti, kerülje a fizikai megterhelést a szabadban, fogyasszon bőségesen folyadékot, és tartózkodjon árnyékos, hűvös helyen. A kánikula most valóban nem kegyelmez és hosszú, perzselő napok várnak ránk.

 

