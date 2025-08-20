Kiadták a figyelmeztetést! Borzalmas időjárás vár ránk!

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú figyelmeztetést adott ki Tolna vármegye területére a közelgő zivatarok miatt. Bár szerdán kora délutánig még nem várható veszélyes időjárási esemény, estére már jelentősen nő a zivatarok kialakulásának esélye, elsősorban az ország északnyugati felén.

Szerda estére már elérheti a vihar Tolna vármegyét. A fotó illusztráció

A viharokat intenzív csapadék, villámlás és helyenként 40–60 kilométer/órás szélerősödés kísérheti, de jégeső sem kizárt. A csütörtöki napon egy hullámzó frontrendszer vonul át, amely sokfelé hoz záporokat, zivatarokat, sőt, helyenként hevesebb viharok is előfordulhatnak.

A szél élénk, zivatarok idején viharos lehet, a hőmérséklet pedig 23–35 fok között alakul: a legmelegebb időt délkeleten, a hűvösebbet nyugaton és északnyugaton mérhetjük majd.