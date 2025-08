Kiadták a vészjelzést, cudar idő jön!

Zivatar alakulhat ki már szombaton, de vasárnap is nagy eséllyel Tolna vármegyében. A HungaroMet jelzése szerint elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat. Mint arról már írtunk, az időjárásban jelentős változás áll be a hétvégén, hidegfront érkezik őszies idővel, viharral, lehűléssel.

Fotó: Triff / Forrás: Shutterstock