Adunk néhány tippet, hogy elviselhetőbb legyen a tikkasztó forróság

A nyári hőség mindenkit megvisel. Az lenne a legjobb, ha az egész napot hűvös, hűtött helyiségekben lehetne eltölteni, ám nincs mindenhol klíma, és egyébként sem egészséges túl hosszú ideig a légkondicionáló alatt ücsörögni. De akkor mégis hogyan vészelhetjük át a kánikulai napokat légkondi nélkül? A Mindmegette.hu segítségével összegyűjtöttünk öt hasznos tippet.

Légkondi nélkül nehéz kibírni, de nem lehetetlen

Forrás: Shutterstock

Fontos a folyamatos hidratáció

A kellően hidratált szervezet könnyedén felveszi a harcot a hőséggel szemben. A vízivás csökkenti a testhőmérsékletet, és pótolja a verejtékezéssel elveszített folyadékot. Készíthetünk különféle hűsítő italokat is, vagy választhatunk olyan ételeket, amelyek magas nedvességtartalmuk folytán természetes módon hidratálják a testet. Az uborka nedvességtartalma, például 99 százalék. Egyszerűen készíthetünk belőle könnyű salátát, uborkalevet, limonádét egy kis jéggel. A mentás italok is kiválóan hűsítenek. A joghurt szintén nagyszerű frissítő a tikkasztó nyári melegben.

Hideg-meleg váltózuhany

A hideg-meleg váltózuhannyal néhány perc alatt remekül felfrissíthetjük magunkat. Fontos, hogy mindig hideg vízzel zárjuk tusolást, ugyanis az fokozza az immunrendszer aktivitását, így ellenállóbbá válunk a betegségekkel szemben is. Fontos, ha csak hideg vízzel zuhanyozunk, akkor is langyosra állítva kezdjük el a fürdést, hiszen a felhevült, izzadt testnek nem tesz jót a hirtelen hideg. A legjobb, ha várunk egy picit, míg lehűlünk, megszáradunk, és csak utána állunk be a zuhany alá.

Légkondi nélkül is szellőztessen rendszeresen

Még a legnagyobb melegben is javasolt a helyiségeket időnként átszellőztetni. Ehhez minden ablakot nyissunk ki, majd amennyire lehetséges, sötétítsünk be. Húzzuk el a függönyöket, vagy leengedhetjük a redőnyt résnyire, így a levegő átjárhatja a helyiséget. Nem kell egész nap szellőztetni, hiszen azzal tovább melegítjük a lakást, de rövid időre, néhány alkalommal mindenképpen tegyük meg.

Kényelmes öltözet

A legmelegebb napokra érdemes néhány könnyű pamut vagy len anyagból készült ruhát beszerezni, melyek jól szellőznek, és nem izzadunk bele.