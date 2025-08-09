1 órája
Adunk néhány tippet, hogy elviselhetőbb legyen a tikkasztó forróság
Hétvégére forróságot ígérnek. De nincs mindenkinek lehetősége arra, hogy vízparton vagy hűtött helyiségben töltse az idejét. Mutatunk néhány tippet, hogy vészelje át ezeket a napokat légkondi nélkül.
A nyári hőség mindenkit megvisel. Az lenne a legjobb, ha az egész napot hűvös, hűtött helyiségekben lehetne eltölteni, ám nincs mindenhol klíma, és egyébként sem egészséges túl hosszú ideig a légkondicionáló alatt ücsörögni. De akkor mégis hogyan vészelhetjük át a kánikulai napokat légkondi nélkül? A Mindmegette.hu segítségével összegyűjtöttünk öt hasznos tippet.
Fontos a folyamatos hidratáció
A kellően hidratált szervezet könnyedén felveszi a harcot a hőséggel szemben. A vízivás csökkenti a testhőmérsékletet, és pótolja a verejtékezéssel elveszített folyadékot. Készíthetünk különféle hűsítő italokat is, vagy választhatunk olyan ételeket, amelyek magas nedvességtartalmuk folytán természetes módon hidratálják a testet. Az uborka nedvességtartalma, például 99 százalék. Egyszerűen készíthetünk belőle könnyű salátát, uborkalevet, limonádét egy kis jéggel. A mentás italok is kiválóan hűsítenek. A joghurt szintén nagyszerű frissítő a tikkasztó nyári melegben.
Hideg-meleg váltózuhany
A hideg-meleg váltózuhannyal néhány perc alatt remekül felfrissíthetjük magunkat. Fontos, hogy mindig hideg vízzel zárjuk tusolást, ugyanis az fokozza az immunrendszer aktivitását, így ellenállóbbá válunk a betegségekkel szemben is. Fontos, ha csak hideg vízzel zuhanyozunk, akkor is langyosra állítva kezdjük el a fürdést, hiszen a felhevült, izzadt testnek nem tesz jót a hirtelen hideg. A legjobb, ha várunk egy picit, míg lehűlünk, megszáradunk, és csak utána állunk be a zuhany alá.
Légkondi nélkül is szellőztessen rendszeresen
Még a legnagyobb melegben is javasolt a helyiségeket időnként átszellőztetni. Ehhez minden ablakot nyissunk ki, majd amennyire lehetséges, sötétítsünk be. Húzzuk el a függönyöket, vagy leengedhetjük a redőnyt résnyire, így a levegő átjárhatja a helyiséget. Nem kell egész nap szellőztetni, hiszen azzal tovább melegítjük a lakást, de rövid időre, néhány alkalommal mindenképpen tegyük meg.
Kényelmes öltözet
A legmelegebb napokra érdemes néhány könnyű pamut vagy len anyagból készült ruhát beszerezni, melyek jól szellőznek, és nem izzadunk bele.
Frissítő testpermet
Nyári hőségben érdemes magunknál tartani frissítő testpermetet, amellyel bárhol könnyedén benedvesíthetjük az arcot, a nyakat, a karokat. Ez a leggyorsabb módja a test lehűtésének. A bőrfelületről elpárolgó permet hőt von el a szervezettől, ezzel együtt pedig kellemesen felfrissít, miközben hidratálja is a bőrt.