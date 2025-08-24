augusztus 24., vasárnap

Brutális vihar: villámokkal és özönvízzel csapott le a mediterrán ciklon (videó)

A nyugatról érkező Lucas elnevezésű viharrendszer csütörtökön érte el Tolna megyét. Bár a mediterrán ciklon Olaszországban heves áradásokat hozott, nálunk már csendesebb arcát mutatta.

Teol.hu

Megérkezett a várva várt lehűlés, ami Olaszországban heves viharokat, áradásokat és hatalmas villámtevékenységet okozott. A Lucas névre keresztelt mediterrán ciklon nálunk már sokkal visszafogottabb volt, de így is markáns időjárási fordulatot hozott.

Olaszországban pusztított, hozzánk csak beköszönt a mediterrán ciklon.
Olaszországban pusztított, hozzánk csak beköszönt a mediterrán ciklon. Forrás:  Shutterstock

Mit okozott a mediterrán ciklon?

Az olasz sajtó a viharkárokról készült fotóktól és videóktól hangos, hiszen óriási pusztítást végzett a vihar. Elba szigetén például kevesebb mint egy óra alatt 54 mm csapadék zúdult le, és több mint 100 ezer villámcsapást regisztráltak a térségben. A toszkán régió elnöke, Eugenio Giani "rendkívül heves viharnak" nevezte az eseményt.

Tolnában már lényegesen jobb volt a helyzet, a ciklon nálunk csak egy visszafogottabb arcát mutatta. Ugyan a villámlások, az esőzések és a helyenként megerősödő szél megnehezítette a közlekedők dolgát, de túl sok viharkár nem történt megyénkben. A ciklon nyomán drasztikus lehűlés következett be, hiszen a csütörtöki 31–33 fokos csúcsértékeket pénteken már csak 21–24 fok követte. A szokásos augusztus végi strandidőt egy csapásra felváltotta az őszt idéző hangulat, és a folytatásban sem számíthatunk tartós felmelegedésre.

 

