47 perce
Brutális vihar: villámokkal és özönvízzel csapott le a mediterrán ciklon (videó)
A nyugatról érkező Lucas elnevezésű viharrendszer csütörtökön érte el Tolna megyét. Bár a mediterrán ciklon Olaszországban heves áradásokat hozott, nálunk már csendesebb arcát mutatta.
Megérkezett a várva várt lehűlés, ami Olaszországban heves viharokat, áradásokat és hatalmas villámtevékenységet okozott. A Lucas névre keresztelt mediterrán ciklon nálunk már sokkal visszafogottabb volt, de így is markáns időjárási fordulatot hozott.
Mit okozott a mediterrán ciklon?
Az olasz sajtó a viharkárokról készült fotóktól és videóktól hangos, hiszen óriási pusztítást végzett a vihar. Elba szigetén például kevesebb mint egy óra alatt 54 mm csapadék zúdult le, és több mint 100 ezer villámcsapást regisztráltak a térségben. A toszkán régió elnöke, Eugenio Giani "rendkívül heves viharnak" nevezte az eseményt.
Tolnában már lényegesen jobb volt a helyzet, a ciklon nálunk csak egy visszafogottabb arcát mutatta. Ugyan a villámlások, az esőzések és a helyenként megerősödő szél megnehezítette a közlekedők dolgát, de túl sok viharkár nem történt megyénkben. A ciklon nyomán drasztikus lehűlés következett be, hiszen a csütörtöki 31–33 fokos csúcsértékeket pénteken már csak 21–24 fok követte. A szokásos augusztus végi strandidőt egy csapásra felváltotta az őszt idéző hangulat, és a folytatásban sem számíthatunk tartós felmelegedésre.