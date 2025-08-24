Brutális vihar: villámokkal és özönvízzel csapott le a mediterrán ciklon (videó)

Megérkezett a várva várt lehűlés, ami Olaszországban heves viharokat, áradásokat és hatalmas villámtevékenységet okozott. A Lucas névre keresztelt mediterrán ciklon nálunk már sokkal visszafogottabb volt, de így is markáns időjárási fordulatot hozott.

Olaszországban pusztított, hozzánk csak beköszönt a mediterrán ciklon. Forrás: Shutterstock

Mit okozott a mediterrán ciklon?

Az olasz sajtó a viharkárokról készült fotóktól és videóktól hangos, hiszen óriási pusztítást végzett a vihar. Elba szigetén például kevesebb mint egy óra alatt 54 mm csapadék zúdult le, és több mint 100 ezer villámcsapást regisztráltak a térségben. A toszkán régió elnöke, Eugenio Giani "rendkívül heves viharnak" nevezte az eseményt.