37 perce
Becsüljük meg a keddet, mert ennél csak melegebb lesz a héten
A hétfői gyenge hidegfrontnak köszönhetjük, hogy az éjszakák viszonylag kellemesek, de a hét további napján erre már nem számíthatunk. Napról napra egyre melegebb lesz, vasárnap estig kell kibírni, akkor jön egy kis enyhülés.
Aki szereti a kánikulát annak kedvére való lesz az időjárás a hét további napjaiban. Napról napra egyre melegebb lesz egészen vasárnap estig.
Egyre melegebb lesz, csapadékra nem kell számítani
Szikrázó, zavartalan napsütés lesz a hét minden napján. Aki mostanra időzítette a nyári szabadságát annak nagy szerencséje van, hiszen a következő napok hőségét csak víz mellett, árnyékban lehet majd könnyebben elviselni.
Napról napra egyre melegebb lesz, vasárnap akár 41 fok is lehet Tolnában. Egy közelgő hidegfront maga előtt nyomja a meleg levegőt. Nagy lehűlés sajnos ezt követően sem lesz, és esőre sem lehet számítani. Augusztus 27-ig marad a 30 fok.