Újabb hőség jön

37 perce

Becsüljük meg a keddet, mert ennél csak melegebb lesz a héten

A hétfői gyenge hidegfrontnak köszönhetjük, hogy az éjszakák viszonylag kellemesek, de a hét további napján erre már nem számíthatunk. Napról napra egyre melegebb lesz, vasárnap estig kell kibírni, akkor jön egy kis enyhülés.

Mauthner Ilona

Aki szereti a kánikulát annak kedvére való lesz az időjárás a hét további napjaiban. Napról napra egyre melegebb lesz egészen vasárnap estig.

Napról napra melegebb lesz, hétvégén már brutális lesz a hőség
Forrás: MTI/Mohai Balázs

Egyre melegebb lesz, csapadékra nem kell számítani

Szikrázó, zavartalan napsütés lesz a hét minden napján. Aki mostanra időzítette a nyári szabadságát annak nagy szerencséje van, hiszen a következő napok hőségét csak víz mellett, árnyékban lehet majd könnyebben elviselni.

Napról napra egyre melegebb lesz, vasárnap akár 41 fok is lehet Tolnában. Egy közelgő hidegfront maga előtt nyomja a meleg levegőt. Nagy lehűlés sajnos ezt követően sem lesz, és esőre sem lehet számítani. Augusztus 27-ig marad a 30 fok.

 

 

 

